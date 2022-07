Ossessione da “star” | non sei nessuno se non odi Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 luglio 2022) Se ti senti triste e sola, c’è qualcosa che puoi fare, dare addosso alla, in campagna oppure al mare. C’è la campagna elettorale estiva, fatto unico, e il Pd ha già assoldato scartine, meteore, piccoli artisti da tormentone estivo o da Sanremo. Questa Elodie, per esempio. Da – ugh! – cantante non se la filava, ma come analista non dà i resti, i giornali di regime, che vogliono la presistenza del regime, la interpellano due volte al giorno prima e dopo i pasti e l’oracolo è sempre lo stesso e sempre in punta di scienza politica: ahò. Cioè a me ‘ame fa paura. Checcazzo, tutto quell’odio, quel livore, a stronza. Un trionfo! Anche se Elodie non sa di che parla e non specifica: lei sostiene di aver letto “il programma” della leader di Fratelli d’Italia, ma dove non si sa visto che non è mai uscito, come quello degli ...