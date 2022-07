(Di venerdì 29 luglio 2022) . Perquisizioni presso l’abitazione di un colonnella dei carabinieri e nove persone indagate, sindaco di Pollica, fu ucciso la notte del 5 settembre 2010, ad Acciaroli, una frazione di Pollica, mentre ritornava a casa a bordo della sua auto.12di indagini potrebbe esserci unasull’. Nella giornata di ieri, 28 giugno, i carabinieri del Ros hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione a Frosinone del colonnello Fabio Cagnazzo, che all’epoca dell’trascorreva le vacanze a Pollica ed ebbe una breve relazione con la figlia di, Giusy. In totale sono nove le persone indagate a vario titolo. I reati ipotizzati a loro carico – come si legge sul Corriere della Sera – “sono ...

Nove indagati per l'assassinio diVassallo, il "sindaco pescatore" ucciso a colpi d'arma da fuoco ad Acciaroli, frazione di Pollica nel Salernitano. Accusati dell'in concorso il ...A settembre saranno passati dodici anni dall'diVassallo, il 'sindaco pescatore', il primo cittadino di Pollica ucciso con la ferocia di sette colpi di pistola, nella sua auto al ritorno a casa. Dopo dodici anni, c'è un primo ...Omicidio Angelo Vassallo, svolta sul caso dopo 12 anni. Perquisizioni nell'abitazione di un colonnella dei carabinieri e 9 persone indagate ...Dopo dodici anni le indagini per l'omicidio di Angelo Vassallo sembrano aver raggiunto un punto di svolta: omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga le ipotesi di reato ...