Neymar rischia 5 anni di carcere: la bomba dalla Spagna (Di venerdì 29 luglio 2022) Neymar, attaccante brasiliano del PSG, potrebbe rischiare fino a 5 anni di carcere per evasione e frode fiscale: le ultimissime Leggi su pianetamilan (Di venerdì 29 luglio 2022), attaccante brasiliano del PSG, potrebbere fino a 5diper evasione e frode fiscale: le ultimissime

CalcisticheNews : ?? Neymar rischia il carcere per frode. El Pais riporta che è in corso un'indagine, e spiega: 'Le autorità fiscali s… - BeneDelbene : Il corriere sa già cosa scrivere. CLAMOROSO NEYMAR RISCHIA IL CARCERE, MA LA JUVE COSA RISCHIA? - ilDifforme : Il fenomeno brasiliano del PSG ad ottobre affronterà un processo a Barcellona. L’accusa chiede due anni per illecit… - infoitinterno : PSG, Neymar indagato per frode: rischia due anni di carcere -