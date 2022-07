LIVE Cecchinato-Agamenone 2-6 1-4, ATP Umago in DIRETTA: rottura prolungata per il siciliano (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Brutto errore con il dritto in avanzamento di Agamenone. 15-40 Buon passante del siciliano. 0-40 TRE MATCH POINT Agamenone. Solito errore con il dritto di Cecchinato. 0-30 Doppio fallo Cecchinato. 0-15 Stiamo per arrivare ai titoli di coda. Dritto sotterrato dal siciliano. 5-1 Game Agamenone. Regalo di Cecchinato, che manda in rete un comodo chop di dritto. 40-15 Ancora un errore con il dritto del numero 151 ATP. Ci sono due palle per il 5-1 Agamenone. 30-15 Buon punto del siciliano, che carica bene il dritto incrociato. 30-0 Servizio vincente Agamenone. 15-0 Ennesimo errore di dritto di Cecchinato. 4-1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Brutto errore con il dritto in avanzamento di. 15-40 Buon passante del. 0-40 TRE MATCH POINT. Solito errore con il dritto di. 0-30 Doppio fallo. 0-15 Stiamo per arrivare ai titoli di coda. Dritto sotterrato dal. 5-1 Game. Regalo di, che manda in rete un comodo chop di dritto. 40-15 Ancora un errore con il dritto del numero 151 ATP. Ci sono due palle per il 5-1. 30-15 Buon punto del, che carica bene il dritto incrociato. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Ennesimo errore di dritto di. 4-1 ...

