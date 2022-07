La maturità oltre i numeri | serve più d’una cosmesi

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 29 luglio 2022) Uno studente bergamasco su tre (29,9%) è uscito dagli esami di Stato con un voto tra 71 e 80. In Lombardia la percentuale è del 29,5. In Campania del 25,7, in Sicilia del 24,9, in Puglia del 23,8 e i Calabria del 22,5. In queste regioni, però, la percentuale dei voti da 80 a 100 è superiore, e non di poco, a quella lombarda. I 100 a Bergamo sono stati il 6,4% (i più numerosi al Liceo Europeo e al Classico seguiti dallo Scientifico). Fa peggio solo Como. La percentuale lombarda più alta di 100 si è registrata a Lodi.