Impianti di incenerimento | illegittimo lo stop regionale

(Di venerdì 29 luglio 2022) La previsione contenuta in una leggedi non prevedere la realizzazione didedicati all’è da considerarsi illegittima. Lo ha stabilito la Consulta, presidente Giuliano Amato, relatore Franco Modugno, sent. n. 101/2022, depositata il 25 luglio scorso, che ha dato ragione al ricorso del governo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n.45 del 30 dicembre 2020, limitatamente alla parte in cui non prevede la realizzazione didedicati diper i rifiuti urbani. Lo stesso art. 1, comma 4 prevede di raggiungere, tendenzialmente al 2022, a scala di bacino, conformemente al vigente Pianodi Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguenti ...