Fa un apprezzamento su una donna, straniero ucciso a colpi di stampella a Civitanova Marche (Di venerdì 29 luglio 2022) Per aver fatto degli apprezzamenti su una donna, uno straniero è stato aggredito dall'uomo che accompagnava la giovane che lo ha preso a bastonate fino ad ucciderlo. E' accaduto oggi verso le 14 lungo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Per aver fatto degli apprezzamenti su una, unoè stato aggredito dall'uomo che accompagnava la giovane che lo ha preso a bastonate fino ad ucciderlo. E' accaduto oggi verso le 14 lungo ...

ilmessaggeroit : #civitanova marche, chi era #Alika Ogorchukwu ucciso per un apprezzamento a una ragazza - infoitinterno : Civitanova Marche, straniero ucciso in strada a colpi di stampella per l'apprezzamento su una ragazza - mattinodipadova : Aggredito e ucciso a bastonate in centro a Civitanova Marche: vittima uno straniero, aveva fatto apprezzamento su u… - CorriereAlpi : Aggredito e ucciso a bastonate in centro a Civitanova Marche: vittima uno straniero, aveva fatto apprezzamento su u… - nuova_venezia : Aggredito e ucciso a bastonate in centro a Civitanova Marche: vittima uno straniero, aveva fatto apprezzamento su u… -