Dermatite atopica: i consigli in vista delle vacanze (Di venerdì 29 luglio 2022) La Dermatite atopica è una malattia cronica della pelle che interessa soprattutto i bambini ma colpisce anche gli adulti, causando secchezza, arrossamenti e pruriti. Una patologia aggressiva soprattutto nei mesi invernali ma in certi casi fastidiosa anche durante la stagione estiva. "Tendenzialmente la maggioranza dei pazienti in estate sta meglio se arrivano in estate che sono in una fase di microinfiammazione - spiega Federica Osti, dermatologa, divulgatrice e saggista -. Se invece arrivano in estate con già la Dermatite bella carica, bella infiammata, bella arrossata, bella pruriginosa, a volte l'estate non è un alleato".Ecco, dunque, i consigli dell'esperta per evitare brutte sorprese in ferie: "Sicuramente è importante fare una controllo dermatologico o pediatrico a seconda dell'età del paziente prima di partire ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 luglio 2022) Laè una malattia cronica della pelle che interessa soprattutto i bambini ma colpisce anche gli adulti, causando secchezza, arrossamenti e pruriti. Una patologia aggressiva soprattutto nei mesi invernali ma in certi casi fastidiosa anche durante la stagione estiva. "Tendenzialmente la maggioranza dei pazienti in estate sta meglio se arrivano in estate che sono in una fase di microinfiammazione - spiega Federica Osti, dermatologa, divulgatrice e saggista -. Se invece arrivano in estate con già labella carica, bella infiammata, bella arrossata, bella pruriginosa, a volte l'estate non è un alleato".Ecco, dunque, idell'esperta per evitare brutte sorprese in ferie: "Sicuramente è importante fare una controllo dermatologico o pediatrico a seconda dell'età del paziente prima di partire ...

