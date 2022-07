Coronavirus, 244 morti e 83.238 contagi: calano ricoveri e tasso di positività (Di venerdì 29 luglio 2022) Il bollettino del 29 luglio 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 54.088 nuovi casi di Coronavirus (ieri 60.381) e 244 decessi (ieri 199) secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 20.952.476, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 171.882. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.323.264 persone (ieri 1.352.329). Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 29 luglio 2022 La situazione negli ospedali Il totale dei ricoveri legati al Covid-19 è a oggi di 10.768 (ieri 10.911, -143). In terapia intensiva ci sono 400 posti letto occupati (ieri 406, -6), di cui 38 ingressi giornalieri (ieri 49). I dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) Il bollettino del 29 luglio 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 54.088 nuovi casi di(ieri 60.381) e 244 decessi (ieri 199) secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 20.952.476, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 171.882. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 1.323.264 persone (ieri 1.352.329). Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 29 luglio 2022 La situazione negli ospedali Il totale deilegati al Covid-19 è a oggi di 10.768 (ieri 10.911, -143). In terapia intensiva ci sono 400 posti letto occupati (ieri 406, -6), di cui 38 ingressi giornalieri (ieri 49). I dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono stati ...

