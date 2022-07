Agenzia ANSA

Nell'udienza preliminare che si è tenuta al Palazzo di giustizia del Torino sono stati rinviati a giudizio 28 fra leader e militanti del centro sociale. Sono accusati di diversi reati compiuti contro le forze dell'ordine, le istituzioni e il Tav in Valle di Susa. Sedici di loro dovranno difendersi dall'accusa di associazione per delinquere.Nell'udienza preliminare che si è tenuta al Palazzo di giustizia di Torino sono stati rinviati a giudizio 28 fra leader e militanti del centro sociale. Sono accusati di diversi reati compiuti contro le forze dell'ordine, le istituzioni e il Tav in Valle di Susa. Sedici di loro dovranno difendersi dall'accusa di associazione per ... Askatasuna: confermata l'accusa di associazione per delinquere Nell'udienza preliminare che si è tenuta al Palazzo di giustizia del Torino sono stati rinviati a giudizio 28 fra leader e militanti del centro sociale Askatasuna. (ANSA) ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...