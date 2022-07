Zagallo ricoverato in terapia semi-intensiva. Il toccante messaggio di Pelè: “Coraggio, vecchio lupo” (Di giovedì 28 luglio 2022) Mario Zagallo, ex ct della Seleçao brasiliana, è stato ricoverato in un ospedale di Barra da Tijuca, a Rio de Janeiro, per un’infezione respiratoria. L’ex tecnico, 91 anni il prossimo 9 agosto, come riportano i media brasiliani, è in condizioni stabili nel reparto di terapia semi-intensiva. Negativo al Covid, Zagallo “è lucido e non ha bisogno di supporto respiratorio”, ha fatto sapere l’ospedale in una nota. Il suo ex compagno di squadra, Edson Arantes do Nascimento Pelè, ha mandato un messaggio di incoraggiamento su Instagram a Zagallo. “Mio grande amico, so che stai attraversando un momento difficile, ma da qui ti mando energia positiva! Presto sarai completamente ristabilito, con la stessa forza di sempre! ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Mario, ex ct della Seleçao brasiliana, è statoin un ospedale di Barra da Tijuca, a Rio de Janeiro, per un’infezione respiratoria. L’ex tecnico, 91 anni il prossimo 9 agosto, come riportano i media brasiliani, è in condizioni stabili nel reparto di. Negativo al Covid,“è lucido e non ha bisogno di supporto respiratorio”, ha fatto sapere l’ospedale in una nota. Il suo ex compagno di squadra, Edson Arantes do Nascimento, ha mandato undi incoraggiamento su Instagram a. “Mio grande amico, so che stai attraversando un momento difficile, ma da qui ti mando energia positiva! Presto sarai completamente ristabilito, con la stessa forza di sempre! ...

