Xi a Biden: “Su Taiwan non giocare con il fuoco. Cina ed Usa debbono essere una guida per la pace nel mondo” (Di giovedì 28 luglio 2022) Mentre tutto il mondo ‘ora’ guarda al conflitto in Ucraino, con altrettanta ‘analogia’ c’è da ricordare che, così come ‘oggi’ l’invasione russa è la conseguenza di una situazione sviluppatasi nel Donbass nel 2014, allo stesso modo già da diverso tempo qualcosa di simile sta accadendo a Taiwan, dove la Cina è fermamente intenzionata a ‘riprendere il controllo della situazione’. Xi a Biden ‘via cavo’: “Su Taiwan gli Stati Uniti non giochino con il fuoco” Solo che qui avendo gli Stati Uniti degli interessi diretti, il tutto viene scrupolosamente seguito 24 no-stop. Ed anche oggi, nell’ambito di un colloquio intercorso fra il presidente Joe Biden, e quello cinese Xi Jinping, quest’ultimo avrebbe affermato: “Su Taiwan gli Stati Uniti non giochino con il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) Mentre tutto il‘ora’ guarda al conflitto in Ucraino, con altrettanta ‘analogia’ c’è da ricordare che, così come ‘oggi’ l’invasione russa è la conseguenza di una situazione sviluppatasi nel Donbass nel 2014, allo stesso modo già da diverso tempo qualcosa di simile sta accadendo a, dove laè fermamente intenzionata a ‘riprendere il controllo della situazione’. Xi a‘via cavo’: “Sugli Stati Uniti non giochino con il” Solo che qui avendo gli Stati Uniti degli interessi diretti, il tutto viene scrupolosamente seguito 24 no-stop. Ed anche oggi, nell’ambito di un colloquio intercorso fra il presidente Joe, e quello cinese Xi Jinping, quest’ultimo avrebbe affermato: “Sugli Stati Uniti non giochino con il ...

