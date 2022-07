Suzuki S-Cross - A listino la versione ibrida 1 5 140V

(Di giovedì 28 luglio 2022) Lacompleta la gamma della S-introducendo la seconda varianteannunciata fin dal 2021. La nuova Hybrid 1.5automatica affianca l'attuale 1.4 Boosterjet 48V con cambio manuale ed è subito ordinabile online nelladi lancio 1.5 Starview 4WD AllGrip Web Edition, con prezzi a partire da 33.090 euro. Questainclude cinque anni di garanzia, il tetto apribile di vetro, i sedili riscaldabili rivestiti di pelle, i sensori di parcheggio, i cerchi da 17" e l'infotainment con schermo da 7".Si comporta come una Full Hybrid. Il powertrain è lo stesso già introdotto sulla Vitara e sfrutta il motore Dualjet K15C 1.5 aspirato a ciclo Atkinson da 102 CV e 138 Nm, con cambio robotizzato Ags e un modulo ibrido da 33 CV e 153 Nm, che ha la batteria al litio ...

Il nuovo sistema full hybrid della Suzuki ha fatto il suo esordio sulla Vitata a marzo del 2022. Il suo nome completo è Suzuki S-Cross Hybrid 1-5 140V e si affianca all'attuale equipaggiata con il 1.4 ...L'auto sarà disponibile a partire dal prossimo settembre, e costerà 33.050 euro nella versione S-Cross Hybrid 1.5 Starview 4WD AllGrip AT Web Edition (acquistabile online) con sedili riscaldabili, sen ...