Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni | continua lo scontro sulla vicenda “accappatoi rubati”

(Di giovedì 28 luglio 2022)losui social tra. Il tutto è iniziato con un video pubblicato dall’influencer su TikTok dove ha ammesso di essere “colpevole” di aver rubato la biancheria di un hotel lasciando intendere si tratti di una cosa normale e comune con il commento “Ditemi che voi non lo fate”. Questo video ironico non è piaciuto allache si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro la moglie di Fedez attraverso le sue storie Instagram. L’imprenditrice digitale ha risposto con ironia e lapoco dopo è tornata all’attacco: vediamo cosa sta succedendo.Non accenna a placarsi losui social tra...

Secondo anche alcuni commentatore, come la giornalista, Zelensky ha commesso un errore di comunicazione. Ma chi meglio di Oliviero Toscani , il fotografo italiano più famoso al ...Difattile ha puntato il dito contro, asserendo di non essere stata affatto un buon esempio. La moglie di Fedez non c'è stata però a subire passivamente i suoi attacchi ... Selvaggia Lucarelli, li vuole “fare fuori con la motosega”. La sconvolgente dichiarazione della giornalista lascia tutti senza parole Continua il diverbio social tra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli riguardo il furto dichiarato su Tik Tok. Infatti, qualche giorno fa la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva criticato duramente l ...Chiara Ferragni attaccata nuovamente dalla giornalista: botta e risposta al veleno Giorni fa la popolare influencer ha pubblicato un video su Tik Tok in ...