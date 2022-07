Sei un pagliaccio | Pregliasco insultato dai no vax per la quarta dose

MrPanic78 : @preglias Bravo genio, dove e' l'ago? Dove sono i guanti della tua amica? stranamente tutto sfocato attorno alla si… - _Sim_Al_Bar : @matteosalvinimi Non hai mai fatto un cazzo ne prima ne dopo ne durante. SEI SOLO UN PAGLIACCIO !!! Ma vai alle sag… - Frabbo6 : @matteosalvinimi Sei un pagliaccio - brigante_17 : @preglias Sei un Pagliaccio criminale... Vergognati - 9Kalashnikov9 : @EnricoLetta Ahahahhaha Letta ma sei un pagliaccio spaventoso -

Sport Fanpage

... di seguito solo alcuni: '', ' Un altro fenomeno uscito da un reality che si pretende ',... ' Ma è una battuta,il migliore ', ' Ma possibile che non si riesce a comprendere l'ironia in ...... "por*a t*oia" La gag di P ierpaolo Pretelli divide il web "", " Già tanto che hai dei ... " Tutto fa brodo per parlarne! Bravo Pierpaolo! ", " Ma è una battuta Pierpaoloil migliore " ... Fognini dà del bugiardo a Nadal, poi nella notte arrivano i messaggi: Pagliaccio, ma chi sei "No perché alcune sue dichiarazioni lasciavano capire che non voleva restare alla Juventus. Però penso che alla base di tutto serva rispetto, il gruppo con cui è stato per tre anni gli è servito per c ...TOLENTINO - Assalto all'alba all'autogrill di Tolentino, lungo la superstrada. In azione due uomini armati di pistola con accento straniero e volto travisato, uno da un casco e l'altro ...