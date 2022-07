Roma | donna si sdraia sui binari e viene travolta da motrice | shock alla stazione Termini

Adnkronos : Da una prima ipotesi si tratterebbe di un suicidio. #ultimora - infoitinterno : Una donna investita da un treno al binario 13 della Stazione Termini di Roma - laltra_opinione : #Roma, tragedia alla #stazionecentrale: una donna investita da un treno. L'incidente è avvenuto intorno alle 17:15… - gaiaitaliacom : Cade sotto la motrice di un treno a Roma Termini, muore una donna - GaiaitaliaRoma : Cade sotto la motrice di un treno a Roma Termini, muore una donna -

L a, infatti, si sarebbe sdraiata sui binari prima dell'arrivo del convoglio. È quanto emerge ... un regionale (Termini - Napoli Centrale) partito alle ore 16:59 dal binario 13. La ...Laè morta sul colpo e vigili del fuoco hanno faticato a liberare il cadavere. A descrivere ...dei treni - Il suicidio ha avuto come conseguenza il rallentamento dei convoglio sul nodo di. ...Una donna si è tolta la vita sdraiandosi sul binario 13 della stazione Termini proprio quando stava per transitare una motrice. La donna è morta sul colpo e vigili del fuoco hanno faticato a liberare ...ROMA (cronaca) - Intervento dei Vigili del Fuoco di Roma oggi pomeriggio. Per la malcapitata non c'è stato nulla da fare Ilmamilio.it - nota stampa Alle ore 17 di oggi circa, una Squadra dei ...