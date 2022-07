Morto Tony Dow, addio all’amato attore della storica serie Tv Rai (Di giovedì 28 luglio 2022) È Morto Tony Dow all’età di 77 anni nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio 2022. L’attore, famoso per il suo ruolo di Wally Cleaver, è stato protagonista di una curiosa circostanza: è stato dichiarato deceduto per due volte. Il primo annuncio è stato smentito dai familiari, che qualche ora dopo però sin son visti costretti a rivelare della scomparsa dell’attore americano, che era anche regista e scultore. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Maurizio Costanzo, confessione a sorpresa: “Aggiungere sale aumenta il rischio di morte, ma…” È Morto Tony Dow, l’attore meglio conosciuto come Wally Cleaver nell’amata sitcom degli anni ’60 “Il carissimo Billy” trasmessa sulla Rai. L’uomo aveva 77 anni. Dow è Morto ... Leggi su tvzap (Di giovedì 28 luglio 2022) ÈDow all’età di 77 anni nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio 2022. L’, famoso per il suo ruolo di Wally Cleaver, è stato protagonista di una curiosa circostanza: è stato dichiarato deceduto per due volte. Il primo annuncio è stato smentito dai familiari, che qualche ora dopo però sin son visti costretti a rivelarescomparsa dell’americano, che era anche regista e scultore. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Maurizio Costanzo, confessione a sorpresa: “Aggiungere sale aumenta il rischio di morte, ma…” ÈDow, l’meglio conosciuto come Wally Cleaver nell’amata sitcom degli anni ’60 “Il carissimo Billy” trasmessa sulla Rai. L’uomo aveva 77 anni. Dow è...

