La siccità non è tutta colpa dei bovini! Siamo un paese ricco d'acqua ma anche di sprechi (Di giovedì 28 luglio 2022) Mentre la morsa del caldo imperversa in una torrida estate di crisi di governo, pandemia e guerra, Siamo costretti a preoccuparci anche della siccità. Vivendo su un pianeta la cui temperatura si innalza da anni in maniera progressiva, è inevitabile fare i conti prima o poi con la scarsezza d'acqua anche in aree che in passato non avevano questo problema. In pochi anni l'Italia ha registrato una netta diminuzione delle precipitazioni e, in particolare, pur continuando a piovere, le modalità sono diverse rispetto al passato: attualmente si verificano intense e violente piogge di breve durata e che apportano scarsi benefici per le falde o gli invasi. Tra le fake news circolate in queste settimane sono finiti di nuovo nel mirino i bovini. Si accusano gli allevamenti di essere i principali responsabili ...

