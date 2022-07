Jack Ma getta la spugna | verso l’uscita da Ant

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 luglio 2022) Era nell’aria. Troppi, forse, tre anni di repressione dell’industria tecnologica, a suon di ingerenze, multe astronomiche, fusioni saltate, arresti e nazionalizzazioni, più o meno minacciate. E quell’Ipo del secolo da 37 miliardi dollari che doveva portare Ant, braccio e cervello finanziario di Alibaba, in Borsa a Shanghai e Hong Kong, fatta saltare a tavolino dal governo cinese, preoccupato che la quotazione rendesse il gigante dell’e-commerce troppo globale, troppo grande per essere imbrigliato a piacimento. Insomma, che la situazione potesse sfuggire di mano. Quell’Ipo non è mai arrivata, anche se va detto che negli ultimi mesi, come raccontato da questa stessa testata, il vento era cambiato. Alle bastonate del partito sull’intero comparto tech, erano seguite piccole carezze, forse figlie della paura (lecita) di vedere l’economia del Dragone sgretolarsi sotto i colpi della crisi del ...