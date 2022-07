Inter, Skriniar verso la permanenza: cambiano le strategie per la difesa? (Di giovedì 28 luglio 2022) L’Inter starebbe riflettendo sulla permanenza di Milan Skriniar in nerazzurro considerato che le squadre a lui Interessate non avrebbero più rilanciato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembrava essere cosa fatta la cessione di Milan Skriniar, ma con il passare dei giorni le cose sarebbero nettamente cambiate, almeno sembra. L’Inter starebbe, difatti, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) L’starebbe riflettendo sulladi Milanin nerazzurro considerato che le squadre a luiessate non avrebbero più rilanciato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sembrava essere cosa fatta la cessione di Milan, ma con il passare dei giorni le cose sarebbero nettamente cambiate, almeno sembra. L’starebbe, difatti, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

MCriscitiello : Esclusiva #sportitalia Domani incontro Psg-Inter per Skriniar @tvdellosport @Glongari @Jadegiacalone… - MCriscitiello : Live Londra - Inter (tramite Busardó) chiede 70 mln al PSG per Skriniar. Non tramontate le piste inglesi. Il Chelse… - tvdellosport : ??ESCLUSIVA: PSG-SKRINIAR, L’INCONTRO SARÀ A LONDRA L’incontro tra #Inter e #Psg che avrà come oggetto Milan… - JMC1899 : RT @fcin1908it: Non solo #Skriniar, #Inter ha proposto rinnovo anche a #DeVrij. Fatta con #Nike: 24 mln + bonus fino al 2030. La maglia var… - FcInterNewsit : SM - Skriniar, rinnovo all'orizzonte. Chelsea su Dumfries: l'Inter fissa il prezzo -