Formula 1, problema porpoising: scoppia la polemica contro FIA e Mercedes (Di giovedì 28 luglio 2022) Ecco una nuova, grande, polemica appena detonata nel Circus più importante e scintillante delle quattro ruote. La Formula 1 fa i conti con il problema del porpoising ed il fronte, come spesso accade, si è letteralmente spaccato a metà. Ma cosa è successo? La FIA ha deciso di modificare il regolamento dal 2023 per attenuare sempre più il fenomeno dei saltellamenti delle vetture in pista, guaio con il quale combatte fortemente la Mercedes, in ritardo rispetto alle rivali del Mondiale 2022. La sicurezza è certamente importante, ma Ferrari e Red Bull sono pronte a dare battaglia: la modifica delle leggi avverrà, secondo le due scuderie in lotta per il titolo, per aiutare il team stellato a colmare l'attuale gap nelle prestazioni.

