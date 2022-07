Demi Moore, capelli lunghi a 60 anni (Di giovedì 28 luglio 2022) Bellissima e senza tempo, Demi Moore sembra aver fermato l'orologiomostrando una fisicità senza pari. A partire dai capelli, lunghi e setosi contro ogni convenzione, un esempio per le over 60 amanti del taglio lungo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) Bellissima e senza tempo,sembra aver fermato l'orologiomostrando una fisicità senza pari. A partire dai capelli,e setosi contro ogni convenzione, un esempio per le over 60 amanti del taglio lungo

