De Ligt: «Scelsi la Juve per il calcio offensivo di Sarri, ma…»

De Ligt spiega la sua decisione di andare alla Juve: «La Scelsi per il calcio di Sarri, purtroppo andò via dopo solo un anno» Intervistato da ESPN, Matthijs De Ligt è tornato a raccontato come mai scelse di passare dall'Ajax alla Juve. Di seguito le sue parole. «Scelsi di andare alla Juve con l'idea di giocare un calcio più offensivo, all'epoca l'allenatore era Maurizio Sarri. Pensavo che con lui, dopo quanto visto al Napoli e al Chelsea, avremmo avuto uno stile di gioco simile a quello dell'Ajax. Purtroppo però dopo appena un anno Sarri è andato via». L'articolo proviene da calcio News 24.

