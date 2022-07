Chiara Ferragni, la risposta a Selvaggia Lucarelli arriva su TikTok (Di giovedì 28 luglio 2022) Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha realizzato uno dei suoi video esilaranti su Tik Tok, in cui lasciava intendere, ironicamente, di essere caduta in tentazione e aver sottratto un accappatoio in hotel: “Persone che rubano l’accappatoio dell’hotel come souvenir. COLPEVOLE!”, questa la didascalia che accompagnava la gag. Immediata la reazione di Selvaggia Lucarelli, sempre attenta alle vicende dei Ferragnez, ai quali non risparmia mai critiche pungenti, attraverso i suoi canali social: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel è un reato” ha tuonato la giornalista, suscitando pareri discordanti tra gli irriducibili follower e i detrattori dell’influencer. Selvaggia ... Leggi su diredonna (Di giovedì 28 luglio 2022) Qualche giorno fa,ha realizzato uno dei suoi video esilaranti su Tik Tok, in cui lasciava intendere, ironicamente, di essere caduta in tentazione e aver sottratto un accappatoio in hotel: “Persone che rubano l’accappatoio dell’hotel come souvenir. COLPEVOLE!”, questa la didascalia che accompagnava la gag. Immediata la reazione di, sempre attenta alle vicende dei Ferragnez, ai quali non risparmia mai critiche pungenti, attraverso i suoi canali social: “Qualcuno spieghi a, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel è un reato” ha tuonato la giornalista, suscitando pareri discordanti tra gli irriducibili follower e i detrattori dell’influencer....

PDUmorista : Io non vorrei fare il pedante come Selvaggia Lucarelli e quindi se Chiara Ferragni vuole 'Rubare' gli accappatoi di… - MilanoDaSalvare : Giusto per ricordare chi sono i VIP e gli INFLUENCER che ci dicono chi e come votare #ElezioniPolitiche2022… - Wallee___ : RT @paneetrash: “Ma come ci volete? Tutte ciccia e brufoli?” Cit. La mamma di Chiara Ferragni ( #taolapurani sarebbe stata massacrata) http… - paneetrash : “Ma come ci volete? Tutte ciccia e brufoli?” Cit. La mamma di Chiara Ferragni ( #taolapurani sarebbe stata massacra… - redazionerumors : Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni: la giornalista, da sempre spietata nel confronti dei Fe… -