Bonus bolletta per luce e gas 2022 anche retroattivo, ecco a chi spetta e come ottenere lo sconto - ISTRUZIONI (Di giovedì 28 luglio 2022) Dal primo aprile e fino al 31 dicembre 2022 , milioni di famiglie potranno ora accedere al Bonus sconto in bolletta per luce e gas. E' partita la campagna informativa nazionale di contrasto ai...

Draghi e sindacati d'accordo. Aiuti e decontribuzioni. Più soldi in busta paga ...anche la proroga ulteriore del taglio delle accise sul prezzo dei carburanti e sarà prorogato anche l'intervento sugli sconti in bolletta per le famiglie in difficoltà'. No replica bonus 200 euro Nel ... Decreto Aiuti bis: richieste e prime anticipazioni In base alle anticipazioni, ci saranno la proroga dello sconto sulla benzina fino a ottobre e quella degli sconti in bolletta per le famiglie in difficoltà (Bonus Sociale). Ancora nessuna certezza, ... ...anche la proroga ulteriore del taglio delle accise sul prezzo dei carburanti e sarà prorogato anche l'intervento sugli sconti inle famiglie in difficoltà'. No replica200 euro Nel ...In base alle anticipazioni, ci saranno la proroga dello sconto sulla benzina fino a ottobre e quella degli sconti inle famiglie in difficoltà (Sociale). Ancora nessuna certezza, ...