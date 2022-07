Anime Digital Network (ADN) cambia bandiera (Di giovedì 28 luglio 2022) Média Participations acquista il 100% di Anime Digital Network Le Figaro, di Tom Kerkour, pag. 27 Il gruppo editoriale francese rileva le quote di Crunchyroll nella piattaforma video di animazione giapponese. 20 milioni di euro Il fatturato annuo dichiarato da Anime Digital Network Il servizio di strea-ming . La piattaforma francese specializzata in cartoni animati giapponesi era finora di proprietà del gruppo editoriale Média Participations (Dupuis, Dargaud, La Martiniére, Kana…) e di Crunchyroll, una filiale di Sony. JohnEasum, presidente di Crunchyroll per l’Europa e il Medio Oriente, ha dichiarato a LeFigaro di “ritirarsi” dalla partnership. Sta vendendo le sue azioni al gruppo francese per un importo tenuto segreto. Questo “divorzio amichevole” arriva in un momento in cui ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 28 luglio 2022) Média Participations acquista il 100% diLe Figaro, di Tom Kerkour, pag. 27 Il gruppo editoriale francese rileva le quote di Crunchyroll nella piattaforma video di animazione giapponese. 20 milioni di euro Il fatturato annuo dichiarato daIl servizio di strea-ming . La piattaforma francese specializzata in cartoni animati giapponesi era finora di proprietà del gruppo editoriale Média Participations (Dupuis, Dargaud, La Martiniére, Kana…) e di Crunchyroll, una filiale di Sony. JohnEasum, presidente di Crunchyroll per l’Europa e il Medio Oriente, ha dichiarato a LeFigaro di “ritirarsi” dalla partnership. Sta vendendo le sue azioni al gruppo francese per un importo tenuto segreto. Questo “divorzio amichevole” arriva in un momento in cui ...

