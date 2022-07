Amici21 | volano gli stracci | “Non abbiamo niente in comune” | arriva la resa dei conti VIDEO

Leggi su ck12

(Di giovedì 28 luglio 2022) Non c’è pace per. Le ultime parole di una protagonista mettono di nuovo tutto in subbuglio: questa volta è finita(Youtube)La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi è pronta per iniziare. Sebbene giustamente non si sappia ancorasul cast di concorrenti, si inizia a scoprire qualche dettaglio sui professori che animeranno la nuova stagione. Tra queste c’è un assoluto grande ritorno, che va a sostituire uno dei volti principali del ballo:Emanuel Lo. A lasciare il talent è quindi Veronica Peparini, che dirige il suo sguardo verso nuovi orizzonti. Dietro le quinte di, però sembra esserci stata grande confusione: le sue parole non lasciano dubbi, non si sopportano., senza timori confessa tutto...