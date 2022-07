Torvaianica 50enne di origini russe dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo | esce per una passeggiata sulla battigia e annega

infoitsport : Torvaianica. 50enne di origini russe dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, esce per una passeggiata sulla b… - radioromait : Torvaianica, 50enne russa trovata morta in spiaggia: ipotesi annegamento - News_24it : TORVAIANICA – Erano le 22:30 circa di ieri sera quando la donna sarebbe uscita di casa avvertendo i suoi familiari… - CorriereCitta : Torvaianica, “Vado a fare il bagno di notte”, ma annega: morta 50enne -

Tragedia in mare nella tarda serata di ieri, 26 luglio, a Torvaianica. Una donna di 50 anni, L.V. è annegata mentre faceva il bagno nelle acque all’altezza del passaggio a mare n. 15, sul lungomare de ...A causa forse di un malore, la donna è morta per annegamento come verificato dal medico legale intervenuto sul luogo della tragedia che non ha riscontrato segni di violenza A ritrovare il corpo della ...