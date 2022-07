Tomori suona la carica | “Occhio a non sottovalutarci” | poi la notizia sul rinnovo

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tra Scudetto-bis, sogni in Champions, bomber avversari, nuovi compagni e situazione, il difensore rossonero Fikayoha detto la sua in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, rassicurando i tifosi in vista della prossima stagione. Sui pronostici dei bookmakers e la possibilità di riconquistare lo Scudetto: “Juve e Inter favorite? Beh, lo dicevano anche l’anno scorso e invece…noi abbiamo fiducia, siamo concentrati su noi stessi, sappiamo di essere forti. Abbiamo la sensazione che possiamo fare qualcosa di speciale. Lo abbiamo già fatto, ma ora abbiamo una pressione diversa. Dobbiamo ripeterci”. Sul ritorno di Lukaku e le differenze con Vlahovic: “La mia prima partita al Milan è stata contro Romelu e quel giorno ho avuto rispetto, non paura. Sarà uguale questa volta. Marcare lui e Dusan uno contro uno è difficile, sono forti e ...