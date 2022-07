Strada Statale 87: l’Università del Sannio monitora la frana (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Con la firma del rinnovo della collaborazione scientifico-tecnica tra Regione Campania e Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio per lo studio e il monitoraggio dell’evento franoso che interessa la Strada SS 87 nel comune di Torrecuso e con gli auspici della Prefettura di Benevento, l’ANAS ha provveduto al ripristino negli scorsi giorni del doppio senso lungo l’importante arteria di comunicazione. Queste attività di controllo e monitoraggio del versante sono infatti fondamentali per garantire la sicurezza in un tratto Stradale ove sono presenti solo opere provvisionali di sistemazione della estesa instabilità. Si è infatti in attesa che l’ente comunale concluda gli iter progettuali e realizzativi con il finanziamento ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Con la firma del rinnovo della collaborazione scientifico-tecnica tra Regione Campania e Dipartimento di Scienze e Tecnologie deldelper lo studio e ilggio dell’evento franoso che interessa laSS 87 nel comune di Torrecuso e con gli auspici della Prefettura di Benevento, l’ANAS ha provveduto al ripristino negli scorsi giorni del doppio senso lungo l’importante arteria di comunicazione. Queste attività di controllo eggio del versante sono infatti fondamentali per garantire la sicurezza in un trattole ove sono presenti solo opere provvisionali di sistemazione della estesa instabilità. Si è infatti in attesa che l’ente comunale concluda gli iter progettuali e realizzativi con il finanziamento ...

