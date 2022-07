Softball, Europei 2022: Gran Bretagna e Olanda vincono i due gironi, Italia a caccia di un grande round robin finale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si chiude il round robin 2 per quanto riguarda gli Europei di Softball 2022 in corso di svolgimento in Spagna, a Sant Boi ed oltre, sempre nei dintorni di Barcellona. L’Italia non riesce a conquistare la leadership del gruppo E a seguito della sconfitta contro la Gran Bretagna, che dunque va a prendersi il primo posto e a rendere più imprevedibili gli scenari per la finale. Con il 5-0 britannico e il 4-1 azzurro, la terza formazione a passare dal raggruppamento in questione è Israele, che va a terminare con tre vittorie e due sconfitte, negando a Germania e Irlanda speranze di passaggio. E dire che la squadra israeliana, proprio contro quella irlandese, rischia davvero tanto: se fosse arrivata la sconfitta, ci sarebbero state tre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si chiude il2 per quanto riguarda glidiin corso di svolgimento in Spagna, a Sant Boi ed oltre, sempre nei dintorni di Barcellona. L’non riesce a conquistare la leadership del gruppo E a seguito della sconfitta contro la, che dunque va a prendersi il primo posto e a rendere più imprevedibili gli scenari per la. Con il 5-0 britannico e il 4-1 azzurro, la terza formazione a passare dal raggruppamento in questione è Israele, che va a terminare con tre vittorie e due sconfitte, negando a Germania e Irlanda speranze di passaggio. E dire che la squadra israeliana, proprio contro quella irlandese, rischia davvero tanto: se fosse arrivata la sconfitta, ci sarebbero state tre ...

