Semplificazioni Fiscali | da Superbonus a Terzo settore Le novità

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo una prima consistente sfoltita al pacchetto di oltre 160 emendamenti, ridotti a 87 grazie a un pressing sui presentatori affinché li ritirassero, ha preso il via questa mattina alle 11 nell’Aula della Camera l’esame del decreto legge. Durante l’esame in commissione, sono emerse una serie di innovazioni che sono state trasposte in una trentina di emendamenti delle Commissioni Finanze e Bilancio, con interventi dalagli aiuti alle imprese, da verea misure per il. “Dopo qualche giorno di serrato lavoro e confronto, le Commissioni Finanze e Bilancio hanno raggiunto l’accordo per inserire all’unanimità una trentina di nuove norme nel Dl Semplificazione: dalagli aiuti alle imprese, da vere ...