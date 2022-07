Roland Emmerich dirigerà la serie sui gladiatori Those About to Die

LaStampa : La prima serie di Roland Emmerich sarà sull’antica Roma - glooit : Those About to Die: Roland Emmerich dirigerà una serie sui gladiatori leggi su Gloo - badtasteit : #RolandEmmerich regista di #ThoseAboutToDie, serie dedicata alla storia dei gladiatori romani - _maria_laura_v : Segnalo film per quanto è brutto, 'Moonfall' di Roland Emmerich (il regista di 'Independence Day' e 2012) gli aspet… - FdG_01 : Roland Emmerich, l’ha scritta lui ‘sta sceneggiatura. -

La Stampa

L'antica Roma conquista. Sarà infatti una storia dedicata ai gladiatori l'oggetto della prima serie televisiva del regista di kolossal dal calibro di "Independence Day", "The Day After Tomorrow" e del più ...Il regista di Independence Day e Moonfall tornerà indietro all'antica Roma per raccontare il mondo dei ludi gladiatorii Those About to ... La prima serie di Roland Emmerich sarà sull’antica Roma Dalle catastrofi naturali ai gladiatori: il regista tedesco Roland Emmerich si prepara a dirigere l'epica serie Those About to Die. Peacock ha dato ordine di produrre una serie drammatica sui gladiato ...Il regista Roland Emmerich si occuperà della regia della serie Those About To Die, una nuova serie di Peacock sui gladiatori romani ...