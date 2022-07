Paura alla Camera, seduta interrotta all'improvviso: il deputato perde i sensi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Malore in Aula alla Camera per il deputato del Partito Democratico Roberto Morassut. Mentre era in corso un infuocato dibattito sulla norma riguardante i migranti inserita nel decreto legge Semplificazioni, Morassut si è portato le mani al viso. La capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, si è accorta di quello che stava accadendo e ha interrotto l'intervento. Il presidente dell'Aula ha interrotto la seduta per consentire ai sanitari di accompagnare il deputato in infermeria. Morassut, riferisconi alcuni parlamentari, avrebbe perso i sensi costringendo il vicepresidente di turno, Andrea Mandelli, a sospendere i lavori. Lo stesso Mandelli ha poi rassicurato tutti sulle condizioni dell'onorevole dem, che ha anche l'incarico di vicepresidente del gruppo Pd alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Malore in Aulaper ildel Partito Democratico Roberto Morassut. Mentre era in corso un infuocato dibattito sulla norma riguardante i migranti inserita nel decreto legge Semplificazioni, Morassut si è portato le mani al viso. La capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, si è accorta di quello che stava accadendo e ha interrotto l'intervento. Il presidente dell'Aula ha interrotto laper consentire ai sanitari di accompagnare ilin infermeria. Morassut, riferisconi alcuni parlamentari, avrebbe perso icostringendo il vicepresidente di turno, Andrea Mandelli, a sospendere i lavori. Lo stesso Mandelli ha poi rassicurato tutti sulle condizioni dell'onorevole dem, che ha anche l'incarico di vicepresidente del gruppo Pd...

