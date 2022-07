Non sarà un attore da Oscar ma è pur sempre un Nobel: Giorgio Parisi testimonial della quarta dose – Il video (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giorgio Parisi, lo scienziato italiano premiato con il Nobel per la Fisica nel 2021, mette la faccia – e anche un grafico – in uno spot per la quarta dose del vaccino contro il Coronavirus. Spot che, fa sapere il ministero della Salute, è in onda sulle reti Rai. Lo spot che vede la partecipazione straordinaria del Nobel tricolore è stato realizzato dal Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero della Salute. Il video si apre su un ristorante all’aperto. Un gruppo di amici mentre consuma il pranzo chiacchiera di attualità. La discussione cade sul vaccino. «Avete sentito? Ora ci tocca di nuovo». Uno dei commensali chiama in causa Parisi, che sta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022), lo scienziato italiano premiato con ilper la Fisica nel 2021, mette la faccia – e anche un grafico – in uno spot per ladel vaccino contro il Coronavirus. Spot che, fa sapere il ministeroSalute, è in onda sulle reti Rai. Lo spot che vede la partecipazione straordinaria deltricolore è stato realizzato dal Dipartimento informazione ed editoriaPresidenza del Consiglio dei ministri e dal ministeroSalute. Ilsi apre su un ristorante all’aperto. Un gruppo di amici mentre consuma il pranzo chiacchiera di attualità. La discussione cade sul vaccino. «Avete sentito? Ora ci tocca di nuovo». Uno dei commensali chiama in causa, che sta ...

