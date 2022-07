Napoli-Adana Demirspor, le formazioni ufficiali: out Kvaratskhelia e Zielinski, tocca a Ostigard (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prima amichevole nel secondo ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno oggi alle 20:30 l'Adana Demirspor, squadra... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prima amichevole nel secondo ritiro dela Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno oggi alle 20:30 l', squadra...

sscnapoli : ?? #NapoliAdana domani alle ore 20:30. Seguila in diretta pay per view sulla pagina Facebook del club e su @SkySport… - napolista : Napoli-Adana, formazioni: Ostigard titolare con Demme Gaetano ed Elmas A Castel di Sangro e in tv a pagamento. Que… - ilnapolionline : Napoli/Adana: gli undici azzurri scelti da mister Spalletti - - GoldelNapoli : Le scelte di Spalletti e Montella ?? - cn1926it : #NapoliAdana, le formazioni ufficiali: esordio per #Ostigard, c’è #Gaetano -