Luca Marini, ottimismo ma ricerca di concretezza: "Sarà battaglia"

Forse, adesso, su Luca Marini è calata una coltre di pressione in più. Il podio di Assen messo a referto da Marco Bezzecchi, suo compagno di squadra nel team Mooney VR46, impone al fratellastro di Valentino Rossi un piccolo, ma consistente, cambio di rotta. Nell'anno zero della sua MotoGP, infatti, il ragazzo di Tavullia non può più accontentarsi di piazzamenti onorevoli, ma dovrà rispondere in modo autoritario al grandissimo risultato del collega di box. 

Le parole di Luca Marini

Luca Marini (Credit foto – Motorfreaks)

"Mi do un 7 per questa prima parte di stagione, perché a inizio anno abbiamo faticato un po', non è stato facile. Non so se è stata colpa mia o meno ma le prime gare sono state davvero difficili. Non ero mai soddisfatto e non capivo perché perdessi così tanto tempo.

