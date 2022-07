La storia del parrocco che aggredisce un parrocchiano per un’offerta troppo bassa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una discussione scoppiata al termine di una cerimonia funebre, quando uno dei parenti o amici della famiglia del deceduto si recano in sagrestia per consegnare nelle mani del “titolare” della parrocchia l’offerta per quel funerale appena celebrato. Ad Aversa, nella Chiesa della Madonna di Casaluce, qualcosa è andato storto. Il fedele, infatti, avrebbe litigato proprio con il parroco che poi sarebbe uscito in strada e avrebbe scatenato dato il via libera a una rissa, con tanto di ricorso – per uno dei due – all’intervento del personale medico del vicino pronto soccorso. Aversa, il parrocco che aggredisce fedele per un’offerta troppo bassa Tutto sarebbe partito dalla consegna della classica busta con l’offerta alla parrocchia di Aversa per quel funerale. L’uomo colpito, successivamente, dal ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una discussione scoppiata al termine di una cerimonia funebre, quando uno dei parenti o amici della famiglia del deceduto si recano in sagrestia per consegnare nelle mani del “titolare” della parrocchia l’offerta per quel funerale appena celebrato. Ad Aversa, nella Chiesa della Madonna di Casaluce, qualcosa è andato storto. Il fedele, infatti, avrebbe litigato proprio con il parroco che poi sarebbe uscito in strada e avrebbe scatenato dato il via libera a una rissa, con tanto di ricorso – per uno dei due – all’intervento del personale medico del vicino pronto soccorso. Aversa, ilchefedele perTutto sarebbe partito dalla consegna della classica busta con l’offerta alla parrocchia di Aversa per quel funerale. L’uomo colpito, successivamente, dal ...

marattin : Dieci anni fa 15 secondi del “whatever it takes” di Mario Draghi, che salvarono l’euro, i mercati e le finanze pubb… - DiMarzio : #Calciomercato #Bundesliga | Il @FCBayern ha ufficializzato l'acquisto di Mathys #Tel, giovane attaccante classe 20… - UffiziGalleries : 'Quella donna che ha la veste azzurra', così il Duca Francesco Maria della Rovere scriveva nel 1536 per sollecitare… - juv3ntin0vero : RT @SCUtweet: #Vlahovic a GdS ?? La #Juve ha la mia filosofia: lavorare e non mollare; farò tutto per entrare nella storia del club. Capoca… - IlnazionalistaD : questo é il pacco piú clamoroso mai rifilato all'umanitá nella storia del mondo!!!! -