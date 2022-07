Il Pd denuncia i rischi di una legge elettorale che non ha voluto cambiare (Di mercoledì 27 luglio 2022) Chi ha anni e memoria sufficienti per ricordare cosa fosse la politica primo-repubblicana, ricorderà quel misto di arroganza e ottusità, spregiudicatezza e superbia, che il Partito Comunista italiano esprimeva verso tutto il mondo progressista non comunista, considerato, né più né meno, un’intendenza che disciplinata avrebbe dovuto seguire le direttive del Partito (quello vero, con la maiuscola) o, in caso di insubordinazione, essere punita e possibilmente sputtanata per intelligenza col nemico o tradimento del popolo. Era la versione democratica della dottrina del socialfascismo, che nel Ventennio screditava gli antifascisti avversi all’egemonia comunista come collaboratori del regime e quinte colonne del potere mussoliniano. Visto che metodi e cultura del potere sopravvivono brillantemente ai tracolli ideologici, questa attitudine comunista al biasimo e al comando è entrata anche nei ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Chi ha anni e memoria sufficienti per ricordare cosa fosse la politica primo-repubblicana, ricorderà quel misto di arroganza e ottusità, spregiudicatezza e superbia, che il Partito Comunista italiano esprimeva verso tutto il mondo progressista non comunista, considerato, né più né meno, un’intendenza che disciplinata avrebbe dovuto seguire le direttive del Partito (quello vero, con la maiuscola) o, in caso di insubordinazione, essere punita e possibilmente sputtanata per intelligenza col nemico o tradimento del popolo. Era la versione democratica della dottrina del socialfascismo, che nel Ventennio screditava gli antifascisti avversi all’egemonia comunista come collaboratori del regime e quinte colonne del potere mussoliniano. Visto che metodi e cultura del potere sopravvivono brillantemente ai tracolli ideologici, questa attitudine comunista al biasimo e al comando è entrata anche nei ...

