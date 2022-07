Fondi per il Tempest (e non solo). Tutti i dettagli del Documento programmatico della Difesa (Di mercoledì 27 luglio 2022) È stato pubblicato il Documento programmatico pluriennale (Dpp) della Difesa per il triennio 2022-2024, il terzo firmato da Lorenzo Guerini. Continua la crescita del bilancio per le Forze armate, fissate dal nuovo Documento a 18 miliardi di euro. Un aumento rispetto ai 16,8 del 2021, a loro volta in aumento rispetto agli anni passati. La parte del bilancio dedicata agli approvvigionamenti ammonta a 5,42 miliardi di euro, con un aumento del 34% rispetto ai quattro miliardi spesi nel 2021. Oltre al quadro finanziario di riferimento, il nuovo Dpp fornisce anche un aggiornamento sulle attività che vedono impegnata la Difesa, seguendo quanto previsto nella direttiva per la Politica militare nazionale 2022, recentemente approvata dal ministro, e dall’Atto di indirizzo 2023 sulle linee ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) È stato pubblicato ilpluriennale (Dpp)per il triennio 2022-2024, il terzo firmato da Lorenzo Guerini. Continua la crescita del bilancio per le Forze armate, fissate dal nuovoa 18 miliardi di euro. Un aumento rispetto ai 16,8 del 2021, a loro volta in aumento rispetto agli anni passati. La parte del bilancio dedicata agli approvvigionamenti ammonta a 5,42 miliardi di euro, con un aumento del 34% rispetto ai quattro miliardi spesi nel 2021. Oltre al quadro finanziario di riferimento, il nuovo Dpp fornisce anche un aggiornamento sulle attività che vedono impegnata la, seguendo quanto previsto nella direttiva per la Politica militare nazionale 2022, recentemente approvata dal ministro, e dall’Atto di indirizzo 2023 sulle linee ...

LaStampa : L’ultimo colpo di Draghi premier, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi di… - fattoquotidiano : La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima l’assegnazione di 8 milioni (4 milioni per il 2017 e 4 per il 2018)… - fattoquotidiano : DI MAIO CHIEDE AIUTO A SALA L’ex Cinque Stelle vede Letta e il primo cittadino di Milano. L’idea: (pochi) sindaci,… - christi72470434 : @crazyvibes27 Vi prego aiutatemi con la mia raccolta fondi per gli arretrati Dell affitto di casa e per un motivo p… - christi72470434 : @Fede94129901 Vi prego aiutatemi con la mia raccolta fondi per gli arretrati Dell affitto di casa e per un motivo p… -