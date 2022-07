Filippine, terremoto di magnitudo 7 sull’isola di Luzon (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata alle 8:43 ora locale (le 2:43 in Italia) nel nordest dell’isola filippina di Luzon. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro nella regione di Cordillera. Al momento non risultano vittime. I media locali riportano notizie di danni a edifici e strade a Dolores e a Bangued, dove alcune persone si sono recate in ospedale con lievi ferite. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA – Una scossa didi7 è stata registrata alle 8:43 ora locale (le 2:43 in Italia) nel nordest dell’isola filippina di. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro nella regione di Cordillera. Al momento non risultano vittime. I media locali riportano notizie di danni a edifici e strade a Dolores e a Bangued, dove alcune persone si sono recate in ospedale con lievi ferite. L'articolo L'Opinionista.

