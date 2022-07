Draghi incassa l’ok dei sindacati al dl Aiuti: “Non abbandoniamo i lavoratori” (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA – Draghi incassa l’ok dei sindacati al dl Aiuti: “Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”, ha detto il premier aprendo l’incontro di questa mattina con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Una riunione voluta per anticipare i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Cna si rivolge a Draghi sul Dl Aiuti: “Priorità prorogare interventi su bollette e accise carburanti” Draghi lima la squadra di Governo Nuovo decreto legge governo 5 gennaio 2022: ecco cosa prevede Giorgia Meloni ancora contro il governo: “Altro che ripresa ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA –deial dl: “Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i, i pensionati, le imprese”, ha detto il premier aprendo l’incontro di questa mattina con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Una riunione voluta per anticipare i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Cna si rivolge asul Dl: “Priorità prorogare interventi su bollette e accise carburanti”lima la squadra di Governo Nuovo decreto legge governo 5 gennaio 2022: ecco cosa prevede Giorgia Meloni ancora contro il governo: “Altro che ripresa ...

