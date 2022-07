Conte, “lo spirito” della regola dei due mandati. La fine di un’epoca di baggianate (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – Conte e M5S al seguito stanno per dire addio alla regola dei due mandati, ma senza dirlo esplicitamente, come riportano le ultime dichiarazioni dell’ex-premier pubblicate su Adnkronos. Conte, l’addio ai due mandati è solo questione di tempo Giuseppe Conte si prepara a mettere in soffitta la regola dei due mandati. Ovvero ciò che i grillini hanno sempre cercato di mettere da parte negli ultimi anni, nonostante i proclami, sin da quando Luigi Di Maio aveva tentato goffamente di allungare il brodo con l’idea geniale del “mandato zero”. Stavolta, però, l’abolizione tecnica della regola ha nomi e cognomi: più nello specifico, quelli di Roberto Fico, Paola Taverna e Alfonso Bonafede. Tutti in “scadenza”. Quale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug –e M5S al seguito stanno per dire addio alladei due, ma senza dirlo esplicitamente, come riportano le ultime dichiarazioni dell’ex-premier pubblicate su Adnkronos., l’addio ai dueè solo questione di tempo Giuseppesi prepara a mettere in soffitta ladei due. Ovvero ciò che i grillini hanno sempre cercato di mettere da parte negli ultimi anni, nonostante i proclami, sin da quando Luigi Di Maio aveva tentato goffamente di allungare il brodo con l’idea geniale del “mandato zero”. Stavolta, però, l’abolizione tecnicaha nomi e cognomi: più nello specifico, quelli di Roberto Fico, Paola Taverna e Alfonso Bonafede. Tutti in “scadenza”. Quale ...

