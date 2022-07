Ciclismo | Clasica San Sebastian 2022 | data | orari | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sabato 30 luglio è il giorno dell’edizionedellaSan, la corsa di un giorno che divide il calendario estivo tra Tour de France e Vuelta. Una collocazione che permetterà anche quest’anno di avere al via della corsa spagnola tanti corridori di alto livello, a partire dal trionfatore del Tour Jonas Vingegaard ma anche grandi assenti della Grande Boucle come Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel. L’edizionesi svilupperà lungo 224,8 chilometri caratterizzati da ben sei GPM, con partenza e arrivo a Donostia – San, TV E– La partenza dal chilometro zero è prevista alle ore 11:50, mentre l’arrivo è stato programmato in base alle previsioni sulla mediaa di corsa tra le 17:10 e le 17:50. Gli ...

Tadej Pogacar, secondo al Tour de France, sabato sarà allaSan Sebastian, la principale corsa di un giorno organizzata in Spagna, ma non disputerà la Vuelta. La squadra degli Emirati Arabi Uniti ha svelato il programma del 23enne sloveno. Pogacar si ...Il 23enne sloveno disputer il 30 luglio ladi San Sebastian, poi si prender una pausa di un mese prima di riprendere a gareggiare con l'obiettivo di arrivare in piena forma ai Mondiali ...