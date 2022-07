Caos Palermo | a 4 giorni dalla prima ufficiale se ne vanno Baldini e il ds Castagnini

lacittanews : PALERMO - Grande tensione in queste ore in casa Palermo. Si sarebbero dimessi, infatti, sia l'allenatore Baldini ch… - sportli26181512 : Baldini lascia l'allenamento, va dal ds Castagnini per dimettersi. E si dimette anche il ds: Baldini lascia l'allen… - serieB123 : Palermo, che caos: con Baldini si dimette anche Castagnini - Luxgraph : Palermo, che caos: con Baldini si dimette anche Castagnini - WiAnselmo : RT @Mediagol: PALERMO: SCOPPIA IL CAOS? CASTAGNINI E BALDINI PRONTI A DIMETTERSI. I DETTAGLI -

Il terremoto che non ti aspetti, eppure a. Silvio Baldini ha presentato le dimissioni, seguite poco dopo da quelle del d.s. Castagnini. Alla base di questo scossone divergenze con la nuova proprietà del City Football Group ...E'in seguito alla decisione del tecnico Silvio Baldini e del direttore Renzo Castagnini di rassegnare le dimissioni dopo un diverbio in mattinata durante l'allenamento a Boccadifalco, ...Divergenze con la nuova proprietà del City Football Group sul mercato. Terremoto a 4 giorni dalla prima stagionale dei rosanero (in Coppa con la Reggiana): se non si troverà un accordo sarà inevitabil ...PALERMO - Grande tensione in queste ore in casa Palermo. Si sarebbero dimessi, infatti, sia l'allenatore Baldini che il ds Castagnini. C'è attesa per un comunicato ufficiale da parte della società ros ...