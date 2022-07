Cambi: euro in lieve aumento a 1,0140 dollari (Di mercoledì 27 luglio 2022) euro in lieve crescita in avvio di giornata: è sCambiato a 1,0140 dollari con un progresso dello 0,23%. La moneta unica cresce anche sullo yen: a quota 138,78 (+0,19%). . 27 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022)increscita in avvio di giornata: è sato a 1,con un progresso dello 0,23%. La moneta unica cresce anche sullo yen: a quota 138,78 (+0,19%). . 27 luglio 2022

Euro in lieve crescita in avvio di giornata: è scambiato a 1,0140 dollari con un progresso dello 0,23%. La moneta unica cresce anche sullo yen: a quota 138,78 (+0,19%). 

27 luglio 2022