Addio a Nino D’Ambra | avvocato e scrittore dell’isola d’Ischia

È scomparso ieri all'età di 88 anni Nino D'Ambra, avvocato e scrittore conosciuto come lo storico dell'isola d'Ischia. Figura poliedrica, D'Ambra è stato anche vice presidente della Provincia di Napoli e nel 1976 fondò il Centro Studi Ricerche Storiche D'Ambra, in cui ha raccolto oltre diecimila libri oltre che numerosi giornali, documenti e testimonianze incentrate sulla storia dell'isola d'Ischia e sui suoi protagonisti. Diverse le monografie pubblicate; il centro è divenuto poi negli anni un autentico cenacolo che ha alimentato la vita culturale dell'isola. Nino D'Ambra si è dedicato nella sua vita anche allo studio e alla ricostruzione del Risorgimento e del ...

