Valencia Arthur, Gattuso ci pensa ma il nodo resta l'ingaggio del brasiliano (Di martedì 26 luglio 2022) Il Valencia ha messo gli occhi su Arthur della Juve, il problema resta l'ingaggio elevato del brasiliano Il Valencia ha messo gli occhi su Arthur della Juve, il problema resta l'ingaggio elevato del brasiliano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli spagnoli vorrebbero il centrocampista in prestito secco, ma i 6 milioni più bonus rappresenterebbero un problema. Chiesto alla Juve la partecipazione al pagamento di parte dell'ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

