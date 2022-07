Ultime Notizie – Juve si libera di Ramsey | contratto rescisso

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 26 luglio 2022) Lantus ‘si’ di Aaron. La società bianconera ha ufficializzato la rescissione deldel 31enne centrocampista gallese, sbarcato a Torino a parametro zero nell’estate 2019. “Ufficiale la rescissione delche legava Aaronallantus. In bocca al lupo, Aaron”, twitta la. In maglia bianconera, l’ex giocatore dell’Arsenal ha collezionato 49 presenze e 5 gol in un’avventura caratterizzata da una serie di problemi fisici. Fuori dal progetto,ha disputato la seconda parte dell’ultima stagione in Scozia con i Rangers. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione