Uccide il rivale in amore, poi spara alla ex e infine si toglie la vita: tragedia tra Varese e Canton Ticino (Di martedì 26 luglio 2022) Un'altra storia finita nel sangue per l'incapacità di chi non accetta la fine di una relazione. Vittime dell'ennesima follia sono Daniele Morello, 47enne ucciso per strada a colpi...

